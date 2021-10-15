Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.93
Войти в почту

Россиянам рассказали о снижении цен на бензин

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Цены на топливо в России, в том числе на бензин, начали снижаться в сентябре. Об этом в ходе выступления на сессии Российской энергетической недели сообщил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, его слова приводит ТАСС.

Россиянам рассказали о снижении цен на бензин
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский© РИА Новости / Константин Михальчевский

«Если говорить о ценах на нефтепродукты, то в сентябре мы видели некоторое снижение цен на АЗС. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты тоже начали снижаться», — рассказал Дюков.

Он также отметил, что причинами перегрева рынка нефти стали восстановление мировой экономики и увеличение спроса. Глава «Газпром нефти» предсказал, что нефтяной рынок стабилизируется в конце 2021 или начале 2022 года.

В середине октября вице-премьер России Александр Новак заявил об эффективности демпферного механизма на топливном рынке. По его словам, цены на нефтепродукты на автозаправочных станциях растут в пределах инфляции, несмотря на подорожание нефти. Вице-премьер отметил, что без использования механизма бензин стоил бы на 10 рублей дороже.

В конце сентября цены на бензин марки АИ-95 побили исторический рекорд, достигнув отметки в 60,5 тысяч рублей за тонну. В Минэнерго заявили, что колебания цен связаны с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и с переходом рынка с летних видов топлива на зимние.

Автоновости,Александр Дюков,Александр Новак,Газпромнефть,Минэнерго,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители