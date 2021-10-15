Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.78
Войти в почту

ГИБДД объявила о «сплошных проверках» в регионах

Газета.Ru
2 часа назад

Госавтоинспекция сообщила, что 15 октября на территории Ульяновской области сотрудники ГИБДД будут проводить «сплошные проверки» в поисках пьяных автомобилистов.

ГИБДД объявила о «сплошных проверках» в регионах
Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»Илья Наймушин/РИА «Новости»

«Со стороны сотрудников Госавтоинспекции в рамках действующего законодательства будут приняты самые жесткие и незамедлительные меры по пресечению правонарушений, независимо от социального положения и статуса нарушителя. Под усиленный контроль нарядов ДПС попадут наиболее аварийные участки дорог, загородные трассы, места отдыха, выезды и въезды в город», — заявили в ГИБДД по Ульяновской области.

Также о рейдах по сплошной проверке водителей на трезвость объявила ГИБДД Курской области. Активный поиск пьяных автомобилистов пройдет в предстоящие выходные — 16 и 17 октября. В рамках сплошных проверок полицейские останавливают все автомобили и оценивают состояние каждого водителя.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Для нетрезвых водителей-рецидивистов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее эксперты выступили против ужесточения ответственности за пьяную езду, раскритиковав инициативу по введению уголовной ответственности и пожизненное лишение прав.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители