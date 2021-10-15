ГИБДД объявила о «сплошных проверках» в регионах

Госавтоинспекция сообщила, что 15 октября на территории Ульяновской области сотрудники ГИБДД будут проводить «сплошные проверки» в поисках пьяных автомобилистов.

Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости» Илья Наймушин/РИА «Новости»

«Со стороны сотрудников Госавтоинспекции в рамках действующего законодательства будут приняты самые жесткие и незамедлительные меры по пресечению правонарушений, независимо от социального положения и статуса нарушителя. Под усиленный контроль нарядов ДПС попадут наиболее аварийные участки дорог, загородные трассы, места отдыха, выезды и въезды в город», — заявили в ГИБДД по Ульяновской области.

Также о рейдах по сплошной проверке водителей на трезвость объявила ГИБДД Курской области. Активный поиск пьяных автомобилистов пройдет в предстоящие выходные — 16 и 17 октября. В рамках сплошных проверок полицейские останавливают все автомобили и оценивают состояние каждого водителя.

В Госавтоинспекции напомнили, что за пьяное вождение предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Для нетрезвых водителей-рецидивистов предусмотрена уголовная ответственность.