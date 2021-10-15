На Западе поддержали идею РФ пожизненно лишать прав за пьяное вождение

Профессор бельгийского университета UCLouvan Де Вогель признал, что в Европе морально готовы навсегда лишать водительских прав за повторные случаи вождения в нетрезвом виде, как было предложено в России. Он уточнил, что наказания за это правонарушение постепенно ужесточаются, сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости.

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"То, что намерена сделать Россия, то есть навсегда отбирать права у нарушителей с рецидивами, это последний шаг, и я считаю, что общество, даже западное, готово к такой жесткости, но, конечно, только в случаях серьезного рецидива, с жертвами и с очень высоким уровнем содержания алкоголя в крови", - пояснил эксперт.

Сообщается, что в западных странах за пьяное вождение в настоящее время чаще предпочитают бороться при помощи высоких штрафов и тюремных сроков. Наиболее строгие меры предприняты в следующих странах:

• В Британии нарушителям грозит до 3 месяцев тюрьмы и штраф в размере до 2,5 тыс. фунтов;

• В Испании любителей поездить за рулем в нетрезвом виде могут лишить прав на срок от 1 до 4 лет;

• У пьяных австрийских водителей есть риск лишиться прав на 6 месяцев и получить штраф в 6 тыс. евро;

• В Германии в качестве меры наказания избрано лишение прав на срок до 5 лет, а при неоднократных нарушениях - пожизненно

• Французы за пьяное вождение могут попасть в тюрьму на срок до 2 лет, заплатить штраф до 4,5 тыс. евро, а также лишиться прав на 3 года

• В Италии за это же нарушение грозит штраф до 6 тыс. евро, до 1 года тюрьмы, лишение прав до 2 лет, а, кроме того, конфискация автомобиля

• В Сербии также не стоит садиться за руль пьяным, иначе можно получить наказание в виде срока до 2 месяцев тюрьмы, много штрафных баллов или лишиться прав на 9 месяцев