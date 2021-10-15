Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.78
Войти в почту

На Западе поддержали идею РФ пожизненно лишать прав за пьяное вождение

Елена Прошина
2 часа назад

Профессор бельгийского университета UCLouvan Де Вогель признал, что в Европе морально готовы навсегда лишать водительских прав за повторные случаи вождения в нетрезвом виде, как было предложено в России. Он уточнил, что наказания за это правонарушение постепенно ужесточаются, сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости.

На Западе поддержали идею РФ пожизненно лишать прав за пьяное вождение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"То, что намерена сделать Россия, то есть навсегда отбирать права у нарушителей с рецидивами, это последний шаг, и я считаю, что общество, даже западное, готово к такой жесткости, но, конечно, только в случаях серьезного рецидива, с жертвами и с очень высоким уровнем содержания алкоголя в крови", - пояснил эксперт.

Сообщается, что в западных странах за пьяное вождение в настоящее время чаще предпочитают бороться при помощи высоких штрафов и тюремных сроков. Наиболее строгие меры предприняты в следующих странах:

• В Британии нарушителям грозит до 3 месяцев тюрьмы и штраф в размере до 2,5 тыс. фунтов;

• В Испании любителей поездить за рулем в нетрезвом виде могут лишить прав на срок от 1 до 4 лет;

• У пьяных австрийских водителей есть риск лишиться прав на 6 месяцев и получить штраф в 6 тыс. евро;

• В Германии в качестве меры наказания избрано лишение прав на срок до 5 лет, а при неоднократных нарушениях - пожизненно

• Французы за пьяное вождение могут попасть в тюрьму на срок до 2 лет, заплатить штраф до 4,5 тыс. евро, а также лишиться прав на 3 года

• В Италии за это же нарушение грозит штраф до 6 тыс. евро, до 1 года тюрьмы, лишение прав до 2 лет, а, кроме того, конфискация автомобиля

• В Сербии также не стоит садиться за руль пьяным, иначе можно получить наказание в виде срока до 2 месяцев тюрьмы, много штрафных баллов или лишиться прав на 9 месяцев

Ранее сообщалось, что кабмин прорабатывает предложения о введении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде и пожизненного лишения прав за повторные нарушения.

Автоновости,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители