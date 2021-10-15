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Toyota нашла запчасти для Land Cruiser. Его будут выпускать без простоев

Российская Газета
1 час назад

Компания Toyota опубликовала производственный план на следующий месяц, и он выглядит очень оптимистично. В списке автомобилей, производство которых будет приостанавливаться периодически, осталось не так много моделей. И среди них нет ни LC 300, ни Lexus LX нового поколения.

Toyota нашла запчасти для Land Cruiser
Фото: ToyotaToyota

В компании прогнозируют, что мировой объём производства составит 850-900 тысяч автомобилей, что превышает показатели того же месяца в прошлом году, когда было произведено около 830 тысяч машин. Ещё больше прогресс в объёмах выпуска наблюдается, если вспомнить, что в сентябре-октябре компания произвела от 500 до 600 тысяч авто.

"В связи с продолжающейся нехваткой некоторых комплектующих мы продолжим работу над цепочкой поставок и борьбой с COVID-19 на наших предприятиях и заводах наших поставщиков, - говорится в сообщении Toyota. - Поскольку дефицит полупроводников сохранится в долгосрочной перспективе, мы приложим усилия по использованию взаимозаменяемых запчастей там, где это только возможно. Таким образом, мы постараемся сделать так, чтобы как можно больше клиентов получили свои автомобили".

Ранее из-за проблем с поставками электронных компонентов Toyota была вынуждена значительно сократить производство автомобилей на заводах в Японии и других странах, что вкупе с огромным спросом на Toyota Land Cruiser 300 создало огромную очередь, растянувшуюся на несколько лет.

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