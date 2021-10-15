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Директор Bosch: нехватка комплектующих станет нормой

Car.ru
41 минуту назад

Исполнительный директор компании Bosch в Китае Чэнь Юдун поделился информацией о ситуации с полупроводниками на рынке. Она продолжает улучшаться, но очень медленными темпами.

Директор Bosch: нехватка комплектующих станет нормой
Фото: Car.ruCar.ru

Первая половина этого года оказалась для Bosch относительно адекватной, так как удавалось реализовывать порядка 80 процентов от заказа. Из 10 тысяч заказанных чипов производители получали только 8 000 при любых раскладах.

Начиная с июля ситуация начала стремительно ухудшаться, и два месяца компания могла поставлять только 20% от заказанных чипов. Сентябрьские результаты ознаменовались постепенным оздоровлением производства и месяц от месяца всё становится только лучше. Сейчас Bosch удаётся поставлять заказчикам половину от заказанного количества.

Но так как раньше, уже не станет. Чэнь Юдун, являющийся главой китайского отделения Bosch, отметил, что дефицит теперь будет обыденным явлением, разница окажется только в масштабах.

На данный момент нехватка критическая, но в скором времени это исправится в лучшую сторону. Как окажется в итоге на самом деле, никто не знает.

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