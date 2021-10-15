Почему дорожают автомобили Lada?

По заявлению экспертов, автомобили Lada за текущий год дорожают уже шестой раз. Следующее увеличение цен на продукцию отечественного автобренда прогнозируется на декабрь текущего года.

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Lada Granta в минимальной комплектации за последние 2 года увеличилась в цене больше чем на 120 000 руб. Такая машина в августе позапрошлого года стоила 444 900 руб. Сейчас транспортное средство расценивается в 572 900 руб.

Руководство АвтоВАЗ не объясняет причин такого подорожания. Компания просто ставит перед фактом, а это неправильно в отношении клиентов. Однако очереди на покупку авто меньше не становятся. Именно в повышенном спросе на машины и кроется разгадка частого повышения расценок. АвтоВАЗ сейчас на десять заявок может произвести всего семь авто.

Причиной этого является острый дефицит современных компьютерных чипов, необходимых для производства транспортных средств. Это валяется проблемой всего мирового автопрома.