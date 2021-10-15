Эксперты перечислили семь главных неисправностей генератора

Генератор в транспортном средстве - важное оборудование, которое предназначено для питания всей бортовой электрической системы. В этом процессе фигурирует стабилизированное напряжение и приведенный в действие силовой агрегат. Вместе с этим может заряжаться и аккумуляторная батарея, если она потеряла часть энергии. Многолетний опыт в использовании таких устройств позволяет выделить сразу несколько характерных неисправностей, которые чаще возникают у автомобилистов.

Фото: Car.ru Car.ru

Подшипники якоря. Механика всегда в теории была менее надежной, чем электроника. Дело в том, что она подвергается естественному износу во время работы. Особенно это применимо в отношении подшипников ротора. Данные элементы отличаются небольшим размером. Это нужно для того, чтобы сделать узел более компактным. Функционирует элемент на пределе своих возможностей. Замена смазки здесь не предусматривается, но состав, применяемый при производстве, быстро стареет и вырабатывается из-за износа уплотнителей.

Видео дня

Из-за этого может возникать локальный перегрев беговых дорожек и шариков, а также зазоры. Подшипники в таком состоянии начинают издавать неприятный вой, а затем образуется хруст. Все это сигнализирует о необходимости быстрой замены. В противном случае могут разрушиться все остальные элементы в узле.

Износ щеток. Чтобы передавать напряжение на обмотку, размещенную в роторе, используются подвижные контакты - медные кольца и прилегающие к ним щетки из угля. Несмотря на то, что в системе наблюдается низкий коэффициент трения, щетки все равно изнашиваются. Когда весь запас вырабатывается, контакт начинает пропадать, а обмотка якоря лишается питания. Генерация в таком состоянии полностью прекращается.

Токосъемные кольца. После того, как автомобилист несколько раз поменяет щеточный узел, нужно обратить внимание на коллекторные кольца. Они намного тверже графита, но все равно постепенно истираются. Результат будет точно такой же, как при износе щеток.

Реле-регулятор напряжения. Современные устройства выполняются по интегральной технологии и размещаются в легкосъемном узле, где и щетки. Слабых мест в электронном руле нет, но отказ от работы может быть вызван температурой, вибрациями и некачественной эксплуатацией. При таком дефекте напряжение может уменьшаться или возрастать.

Замыкание обмоток. На медном проводе в системе есть лаковая изоляция. Если со временем покрытие теряет свою прочность, может произойти контакт между соседними витками. В результате этот участок будет забирать на себя большую часть мощности генератора, что приведет к перегреву и снижению отдачи узла.

Низкая мощность. Любая неисправность генератора влечет за собой снижение максимальной отдачи. Этот элемент может в штатном режиме функционировать с минимальной нагрузкой. Но как только в действие будут приведены мощные потребители, они высадят напряжение.

Диоды выпрямительного моста. Выпрямление в данной системе происходит по трехфазной схеме, в которой участвует 6 мощных диодов. Они способны выдерживать серьезную нагрузку, но плохо отдают тепло, а предел может легко повышаться. Постепенно ситуация доходит до деградации кристалла, из-за чего диод выходит из строя.