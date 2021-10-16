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В России разработали ПДД для электросамокатов

Елена Прошина
3 часа назад

Министерство транспорта и МВД России предложили внести поправки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Максимальная скорость передвижения на СИМ теперь официально ограничена до 25 километров в час. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

В России разработали ПДД для электросамокатов
Фото: ТАССТАСС

В документе дается определение средств индивидуальной мобильности. Это транспортное средство с одним и более колесами или роликами, предназначенное для индивидуального передвижения человека с помощью двигателя. Под это определение попадают электроскейтборд, электросамокат, сигвей, гироскутер, моноколесо и иные аналогичные средства.

Поправки также ограничивают массу СИМ, которые имеют право для совместного передвижения с пешеходами, до 35 килограммов. Ограничена и скорость — до 25 километров в час. Дети до 7 лет могут передвигаться на СИМ и велосипедах по пешеходным зонам, однако только в сопровождении родителей. Лицам старше 14 лет разрешается передвигаться на СИМ по правому краю проезжей части или обочине дороги. Но только в случае отсутствия тротуаров и пешеходных дорожек, а также на дорогах, где действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Гражданам, которые используют средства индивидуальной мобильности, намерены запретить обгон или объезд с левой стороны мотоциклов, автомобилей и других транспортных средств.

Автоновости,Минтранс РФ,МВД,РИА Новости,
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