Электромобиль Porsche обогнал по продажам спорткар 911

Электрический автомобиль Porsche Taycan впервые обошёл по количеству продаж культовый спорткар Porsche 911. В январе–сентябре 2021 года компания продала 28 640 экземпляров Taycan — на несколько сотен машин больше, чем в случае с Porsche 911. Объёмы продаж электрокаров бренда выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целом в компании зафиксировали рекорд — с января по сентябрь во всём мире продали 217 918 автомобилей Porsche. Хитом продаж по-прежнему остаётся Porsche Cayenne — 62 451 машин. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам директора по продажам Porsche Детлева фон Платена, несмотря на последствия пандемии коронавируса и мировой дефицит полупроводников, спрос на машины бренда впечатляющий.
«Высокий спрос на наши спорткары сохранился и в третьем квартале. Мы рады, что смогли поставить нашим клиентам значительное количество автомобилей с начала года», — сказал он.
Как отметило издание, продажи выросли благодаря растущему спросу в США — втором по величине рынке Porsche после Китая, где поставки подскочили на 30%.
Ранее «Секрет» писал, что продажи электромобилей в России подскочили в семь раз. В январе — мае 2021 года россияне купили 650 электромобилей — в семь раз больше, чем за тот же период 2020 года, подсчитали аналитики «Автостата». Самые впечатляющие показатели были зафиксированы в мае, когда продажи электрокаров в стране подскочили сразу в 10 раз.
По мнению некоторых экспертов, россияне полностью пересядут на электротранспорт в течение следующих 20–30 лет, когда мировые автопроизводители перестанут выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Больше всего в мае россияне покупали как раз Porsche Taycan (51 машина). В базовой комплектации цена этого электромобиля начинается от 6,98 млн рублей. На втором месте по востребованности оказался электрокроссовер Audi e-tron (от 6,34 млн рублей) — 38 единиц. Обе модели присутствуют на российском рынке меньше года. Третью строчку заняла Tesla Model 3 — 20 проданных машин.