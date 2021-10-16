Электромобиль Porsche обогнал по продажам спорткар 911

Электрический автомобиль Porsche Taycan впервые обошёл по количеству продаж культовый спорткар Porsche 911. В январе–сентябре 2021 года компания продала 28 640 экземпляров Taycan — на несколько сотен машин больше, чем в случае с Porsche 911. Объёмы продаж электрокаров бренда выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0 Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

В целом в компании зафиксировали рекорд — с января по сентябрь во всём мире продали 217 918 автомобилей Porsche. Хитом продаж по-прежнему остаётся Porsche Cayenne — 62 451 машин. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По словам директора по продажам Porsche Детлева фон Платена, несмотря на последствия пандемии коронавируса и мировой дефицит полупроводников, спрос на машины бренда впечатляющий.

«Высокий спрос на наши спорткары сохранился и в третьем квартале. Мы рады, что смогли поставить нашим клиентам значительное количество автомобилей с начала года», — сказал он.

Как отметило издание, продажи выросли благодаря растущему спросу в США — втором по величине рынке Porsche после Китая, где поставки подскочили на 30%.

Ранее «Секрет» писал, что продажи электромобилей в России подскочили в семь раз. В январе — мае 2021 года россияне купили 650 электромобилей — в семь раз больше, чем за тот же период 2020 года, подсчитали аналитики «Автостата». Самые впечатляющие показатели были зафиксированы в мае, когда продажи электрокаров в стране подскочили сразу в 10 раз.