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В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах в 6 регионах

Ura.Ru
2 часа назад

Сотрудники ГИБДД начинают массовые проверки водителей на определенных участках дорог. Проверять автомобилистов на трезвость в выходные — 16 и 17 октября будут в Воронеже, Смоленске, Севастополе, Красноярске, а также в Новосибирской и Белгородской областях. Об этом сообщают сотрудники дорожно-постовой службы.

«Госавтоинспекторы осуществляют остановку всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость», — прокомментировали в полиции, информацию об этом приводит сайт Autonews.ru.

Сотрудники ДПС утверждают, что благодаря постоянным профилактическим проверкам автомобилистов количество ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 34%. Количество погибших снизилось на 25%, а раненных в результате дорожных происшествий — на 37%. За отказ от прохождения процедуры проверки предусмотрена такая же ответственность, что и за положительный результат теста — штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до двух лет.

Так делать нельзя. Водителям напомнили о штрафах

С 2022 года штрафы за нетрезвое вождение повысятся, сообщает «Ридус». За такой проступок водителей ждет штраф 50 тысяч рублей и лишение прав на три года.

Автоновости,Видео,ГИБДД,Ридус,
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