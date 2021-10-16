Эксперт предостерег водителей от популярной схемы обмана

Сопредседатель и руководитель юридической службы Союза потребителей России Антон Недзвецкий рассказал «Российской газете» о самой распространенной на сегодня схеме обмана водителей.
По его словам, шиномонтажные бригады все чаще необоснованно накручивают цену за работу. Это происходит тогда, когда клиент узнает стоимость услуги уже по окончании работы. В результате ему приходится выплатить завышенную цену, чтобы забрать автомобиль.
Эксперт напомнил, что в статье 10 Закона «О защите прав потребителей» указано, что исполнитель обязан предоставить информацию о полной цене услуги до, а не после ее оказания.
В связи с этим, чтобы не попасться на уловку недобросовестных шиномонтажных, Недзвецкий призвал водителей заранее выяснять цену услуги и требовать оформить наряд-заказ.
Если все же человек попадает в такую ситуацию, специалист рекомендовал звонить в полицию, что может испугать мастеров и заставить снизить цену. Если переплатить все-таки пришлось - следует потребовать оформить акт сдачи-приемки оказанной услуги в двух экземплярах и в него вписать все претензии, которые имеются к исполнителю. И с этим документом можно обратиться в суд.