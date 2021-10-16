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Эксперт предостерег водителей от популярной схемы обмана

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Сопредседатель и руководитель юридической службы Союза потребителей России Антон Недзвецкий рассказал «Российской газете» о самой распространенной на сегодня схеме обмана водителей.

Эксперт предостерег водителей от популярной схемы обмана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, шиномонтажные бригады все чаще необоснованно накручивают цену за работу. Это происходит тогда, когда клиент узнает стоимость услуги уже по окончании работы. В результате ему приходится выплатить завышенную цену, чтобы забрать автомобиль.

Эксперт напомнил, что в статье 10 Закона «О защите прав потребителей» указано, что исполнитель обязан предоставить информацию о полной цене услуги до, а не после ее оказания.

В связи с этим, чтобы не попасться на уловку недобросовестных шиномонтажных, Недзвецкий призвал водителей заранее выяснять цену услуги и требовать оформить наряд-заказ.

Если все же человек попадает в такую ситуацию, специалист рекомендовал звонить в полицию, что может испугать мастеров и заставить снизить цену. Если переплатить все-таки пришлось - следует потребовать оформить акт сдачи-приемки оказанной услуги в двух экземплярах и в него вписать все претензии, которые имеются к исполнителю. И с этим документом можно обратиться в суд.

Автоновости,"Российская газета",
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