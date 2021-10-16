Эксперт предостерег водителей от популярной схемы обмана

Сопредседатель и руководитель юридической службы Союза потребителей России Антон Недзвецкий рассказал «Российской газете» о самой распространенной на сегодня схеме обмана водителей.

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По его словам, шиномонтажные бригады все чаще необоснованно накручивают цену за работу. Это происходит тогда, когда клиент узнает стоимость услуги уже по окончании работы. В результате ему приходится выплатить завышенную цену, чтобы забрать автомобиль.

Эксперт напомнил, что в статье 10 Закона «О защите прав потребителей» указано, что исполнитель обязан предоставить информацию о полной цене услуги до, а не после ее оказания.

В связи с этим, чтобы не попасться на уловку недобросовестных шиномонтажных, Недзвецкий призвал водителей заранее выяснять цену услуги и требовать оформить наряд-заказ.