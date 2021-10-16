На заводе ЗАЗ до предела упростят Lada Granta, чтобы снизить цены

На заводе ЗАЗ планируют до предела упросить седан Lada Granta, сообщает украинское издание «Вся власть». Новую базовую комплектацию назовут Classic Light, и от обычной версии Classic сборка будет отличаться отсутствием кондиционера, динамиков аудиосистемы, соответствующей проводки и антенны. Журналисты предполагают, что цель Запорожского автозавода — остановить рост цен, вызванный регулярным удорожанием машинокомплектов.

Фото: © Lada © Lada

В настоящий момент цены на Lada Granta, собранные на заводе ЗАЗ, существенно выше, чем у их тольяттинских аналогов. В России базовая Granta Standard стоит от 550 900 рублей, а на Украине аналогичный седан обойдётся в 240 018 гривн (645 тысяч рублей по текущему курсу).

Регулярное подорожание машинокомплектов вынуждает ЗАЗ повышать цены или искать способы снизить издержки. Кроме того, упрощение конструкции позволяет снизить зависимость от микрочипов. Вероятно, новая версия Classic Light окажется даже проще, чем версия Standard — помимо отсутствия магнитолы и аудиоподготовки, вероятна экономия на электростеклоподъёмниках, электрозеркалах и бортовом компьютере. Впрочем, на украинском сайте Lada исполнение Classic Light пока не появилось.