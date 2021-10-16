В Узбекистане стали собирать Renault из российских запчастей

В Узбекистане стали собирать автомобили Renault из российских запчастей. Машинокомплекты для предприятия ADM-Jizzakh поставляет московский завод «Рено Россия», причём «отверточная» сборка Arkana и Kaptur происходит совсем рядом с аналогичными конвейерами Lada и Kia. Автоматизация производства минимальна, поэтому росту цен удивляться не приходится — в переводе на единую валюту, узбекские Renault дороже российских на 18-20 процентов.

Фото: © Renault © Renault

Расширение мультибрендового завода ADM-Jizzakh было анонсировано в декабре прошлого года, но сборка Arkana и Kaptur в Узбекистане началась только сейчас.

Кроссоверы Renault местной сборки появятся в автосалонах Ташкента в ноябре, и ранее модели французского концерна в Узбекистане официально не продавались. Цены на кросс-купе Arkana стартуют с 232 миллионов сум (1,54 миллиона рублей), кроссовер Kaptur обойдётся минимум в 217 миллионов сум (1,43 миллиона рублей).

Для сравнения в России рекомендуемая розничная цена на Arkana стартует с 1,3 миллиона рублей, а самый простой Kaptur стоит от 1,22 миллиона рублей. Впрочем, реальные цены на автомобили в нашей стране куда выше.