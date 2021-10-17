Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+4° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Минтранс и МВД хотят внести изменения в ПДД для автобусов

ТК «Звезда»иещё 2
54 минуты назад

МВД и Минтранс предлагает ограничить скорость автобусов без ремней до 70 км/ч
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Автобусам, у которых нет ремней безопасности, хотят ограничить скорость вне населенных пунктов 70 км/ч, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Соответствующие изменения подготовили МВД России и Минтранспорта РФ. В действующих с 1993 года ПДД указано, что вне населенных пунктов разрешается маломестным и междугородним автобусам движение со скоростью 90 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: „автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров – не более 90 км/ч, другим автобусам – не более 70 км/ч“», - говорится в документе.

Помимо этого, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые должны быть у водителя при себе. Список дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования ТС.

Ранее Минтраспорта и МВД предложили внести изменения в ПДД для электросамокатов и средств индивидуального мобильности (СИМ). Максимальную скорость предлагается ограничить 25 км/ч, а масса СИМ должна быть до 35 килограмм.

Автоновости,Минтранс РФ,МВД,Правительство РФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители