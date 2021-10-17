МВД и Минтранс предлагает ограничить скорость автобусов без ремней до 70 км/ч

Автобусам, у которых нет ремней безопасности, хотят ограничить скорость вне населенных пунктов 70 км/ч, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства РФ. Соответствующие изменения подготовили МВД России и Минтранспорта РФ. В действующих с 1993 года ПДД указано, что вне населенных пунктов разрешается маломестным и междугородним автобусам движение со скоростью 90 км/ч.

«Абзац третий изложить в следующей редакции: „автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров – не более 90 км/ч, другим автобусам – не более 70 км/ч“», - говорится в документе.

Помимо этого, в пояснительной записке к проекту постановления уточняется перечень документов, которые должны быть у водителя при себе. Список дополнен картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования ТС.