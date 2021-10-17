В Минтрансе РФ совместно с МВД предложили запретить остановку на «островках безопасности». Это должно улучшить видимость транспортных средств.
«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», — говорится в тексте проекта. Информацию приводит РИА «Новости»
В Минтрансе также предложили ввести новые дорожные знаки. В частности, знаки, обозначающие места зарядки электромобилей. Ранее в ведомстве также предложили контролировать усталость водителей, пишет «Ридус». Планируется внедрить систему, которая по зрачку и пульсу определяет усталость.