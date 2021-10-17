В России предложило внести ряд изменений в ПДД

В России предложили запретить остановку на «островках безопасности». Инициаторами выступили Минтранс и МВД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства.

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Министерства предлагают внести изменение в Правила дорожного движения.

«Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в проекте.

Авторы отмечают, что сейчас в таких местах приходится размещать бетонные блоки или малые архитектурные формы, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки. Однако это ухудшает облик городов, и снижает безопасность, особенно в зимнее или ночное время.

В МВД и Минтрансе полагают, что запрет остановки на островках безопасности улучшит видимость и повысит безопасность движения.

Ведомства также предложили ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей и пешеходную разметку диагональных переходов.