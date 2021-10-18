BMW выпустила «тройку» со светящимися «ноздрями»

У BMW 3-Series появилась лимитированная спецверсия Iconic Edition для рынка Индии. Изюминка новинки — решётка радиатора с подсветкой ламелей а-ля BMW X6 G06. Ранее «тройкам» светящиеся «ноздри» не полагались. Покупатели смогут заказать длиннобазные BMW 3-Series Iconic Edition в версиях 330Li или 320Ld. Бензиновая версия обойдётся в 5 350 000 рупий (5,06 миллиона рублей), дизельная — в 5 490 000 рупий (5,2 миллиона рублей).

Фото: © BMW © BMW

Подсветка радиаторной решётки появилась на BMW X6 в кузове G06, но необычная функция доступна не только для кроссоверов — с недавних пор в США иллюминацию могут заказать покупатели седанов 5-Series.

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Однако «тройки» с заводской световой подписью — эксклюзив для индийского рынка. Исполнение Iconic Edition полагается удлинённым на 110 миллиметров седанам с богатым оснащением. Основой послужила 3-Series Gran Limousine с пакетом Luxury, так что отказаться от 18-дюймовых легкосплавных дисков, полностью светодиодной оптики и хромированных элементов нельзя.

В салоне BMW 3-Series Gran Limousine Iconic Edition можно узнать по подсветке селектора автоматической коробки передач, дополнительным подушкам на подголовниках задних кресел, закреплённым позади передних кресел вешалкам, а также стандартным мультиконтурным креслам. Кожаная отделка, панорамная крыша, контурная подсветка, аудиосистема Harman Kardon с 16 динамиками — базовое оборудование.

Покупатели вправе выбрать из двух силовых установок. BMW 330Li положен 262-сильный (400 Нм) бензиновый турбомотор 2.0, за доплату в 140 тысяч рупий (132 тысячи рублей) можно заказать турбодизель того же объёма, который развивает 193 лошадиные силы и 400 Нм. Задний привод и 8-скоростной «автомат» с подрулевыми лепестками переключения передач безальтернативны. Известно, что Iconic Edition — лимитированная серия, но число выпущенных экземпляров не раскрывается.