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Эксперт рассказал о тайных знаках водителей

Анна Безрукова
44 минуты назад

Автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал о тайных знаках автомобилистов, которые известны не всем водителям. В частности, он объяснил, как предупредить на дороге о том, что может грозить опасность, или дать понять, что "путь открыт".

Эксперт раскрыл тайные знаки водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также эксперт подсказал, каким способом можно предупредить водителя, который решился на обгон, о поджидающей впереди смертельной опасности.

"Если, допустим, вы идете на обгон машины, и она вдруг включает левый поворотник, это говорит о том, что впереди есть встречные машины, которые вы, может быть, не замечаете", - пояснил Михаил Горбачев в интервью агентству ПРАЙМ. В такой ситуации необходимо отложить маневр, чтобы не рисковать.

При этом "моргание" правым поворотником впереди идущего транспортного средства, напротив, свидетельствует о том, что "путь открыт" и вы можете смело обгонять эту машину.

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Если же проезжающие мимо водители показывают указательным и большим пальцами руки знак "ОК", не следует радоваться, в такой ситуации нужно как можно оперативнее перестроиться и уйти с дороги, чтобы избежать аварийную ситуацию.

Автомобилисты таким образом предупреждают, что у машины спущено колесо.

"Ваша задача - вести автомобиль надежно и безопасно, а также исправлять ошибки других участников дорожного движения - и как раз для общения друг с другом иногда что-то приходится демонстрировать через знаки. Это самое главное, что следует знать, но мало кто из преподавателей автошкол об этом говорит обучающимся, то есть будущим водителям", - резюмировал Михаил Горбачев.

Автоновости,Михаил Горбачев,
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