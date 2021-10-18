Эксперт раскрыл тайные знаки водителей

"Ваша задача - вести автомобиль надежно и безопасно, а также исправлять ошибки других участников дорожного движения - и как раз для общения друг с другом иногда что-то приходится демонстрировать через знаки. Это самое главное, что следует знать, но мало кто из преподавателей автошкол об этом говорит обучающимся, то есть будущим водителям", - резюмировал Михаил Горбачев.