АвтоВАЗ увеличил цены на все модели

Согласно официальному сайту Lada, цены на Granta, Vesta, XRay, Largus и Niva (включая Niva Travel) увеличились — это подорожание стало для российской марки шестым с начала 2021 года. Стоимость всех моделей выросла на 9-13 тысяч рублей, а пятидверная Niva Legend прибавила сразу 20 тысяч. Подорожание оказалось сильнее, чем ожидалось, так как АвтоВАЗ обязал дилеров доукомплектовывать все машины «набором автомобилиста», который стоит 2,3 тысячи рублей.

Фото: © Lada.ru © Lada.ru

Последний раз прайс-листы АвтоВАЗ корректировал в сентябре: тогда стоимость всех моделей Lada увеличилась в среднем на 2,7 процента. Также цены повышали в январе (на 2-5 процента), марте (на два процента), мае (на два процента) и июле (на 2,4 процента). Теперь же модели подорожали на 9-20 тысяч рублей: Granta стоит от 559,9 тысячи рублей, Vesta — от 795,9 тысячи рублей, XRay — от 774,9 тысячи рублей, Largus — от 780,9 тысячи рублей, Niva Legend — 659,9 тысячи рублей, а Niva Travel — от 831,9 тысячи рублей.

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Изменилась доплата за некоторые цвета кузова. Например, оранжевый «Аурум», доступный для Lada Granta Cross, теперь стоит 15 тысяч рублей вместо 11 тысяч. Другой оттенок оранжевого, «Янтарь», который предлагают для XRay Cross, подорожал на три тысячи рублей, до 18 тысяч.

Что касается упомянутого «набора автомобилиста», то в него входят знак аварийной остановки, аптечка первой помощи, буксировочный трос и порошковый огнетушитель ОП-2. О том, что все новые Lada получат этот набор по умолчанию, сообщалось еще в августе. До этого дилеры предлагали его в качестве опции, причем можно было выбрать один из двух комплектов: «Стандарт» стоимостью 2467 рублей либо «Премиум» за 3757 рублей. В более дорогом наборе сумка выполнена из экокожи, а комплектация, помимо троса, огнетушителя, знака аварийной остановки и аптечки, включает перчатки и жилет со светоотражающими полосами. Выбор был сделан в пользу доступного варианта за 2,4 тысячи рублей.