На Украине появится новый «Запорожец» — кроссовер ЗАЗ Одесса

Для украинской автомобильной промышленности, похоже, наступают хорошие времена. Простой Запорожского автозавода, который недавно начал понемногу собирать модели «АвтоВАЗа» и Renault, заканчивается. На ЗАЗе готовятся к производству нового кроссовера под названием «Одесса».

Фото: ЗАЗ «Одесса» ЗАЗ «Одесса»

Судя по появившийся в интернете информации, новый компактный кроссовер не станет собственной разработкой, так как у завода отсутствуют средства и ресурсы на это, модель будет местной адаптацией автомобиля китайской компании FAW.

ЗАЗ «Одесса»

Основа для ЗАЗ «Одесса» - FAW Besturn T77, имеет современный стильный дизайн. Модель отличает массивная решётка радиатора, обилие хрома, полностью светодиодная оптика и колёса диаметром от 17 до 19 дюймов. В салоне компакт-кросса цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.

ЗАЗ «Одесса»

Единственный турбированный двигатель на 1,5 литра развивает 160 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии устанавливается 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная роботизированная коробка.