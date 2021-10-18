На Украине появится новый «Запорожец» — кроссовер ЗАЗ Одесса

Для украинской автомобильной промышленности, похоже, наступают хорошие времена. Простой Запорожского автозавода, который недавно начал понемногу собирать модели «АвтоВАЗа» и Renault, заканчивается. На ЗАЗе готовятся к производству нового кроссовера под названием «Одесса».
Судя по появившийся в интернете информации, новый компактный кроссовер не станет собственной разработкой, так как у завода отсутствуют средства и ресурсы на это, модель будет местной адаптацией автомобиля китайской компании FAW.
Основа для ЗАЗ «Одесса» - FAW Besturn T77, имеет современный стильный дизайн. Модель отличает массивная решётка радиатора, обилие хрома, полностью светодиодная оптика и колёса диаметром от 17 до 19 дюймов. В салоне компакт-кросса цифровой электронный щиток приборов, мультимедийная система с Apple Carplay и Android Auto, двухзонный климат-контроль, круговой обзор и панорамная крыша.
Единственный турбированный двигатель на 1,5 литра развивает 160 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии устанавливается 6-ступенчатая МКПП или 7-диапазонная роботизированная коробка.
Первые автомобили начнут сходить с конвейера в конце 2022 - начале 2023 года, а их стоимость, по оценкам дилеров, составит 550 - 700 тысяч гривен, то есть 1,5 - 1,9 миллиона рублей по текущему курсу.