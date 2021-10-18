Раскрыты подробности об обновленном Exeed TXL для России

Российская премьера новинки состоится до конца октября

Фото: Новый Exeed TXL © Chery Новый Exeed TXL © Chery

Российский офис Chery раскрыл сроки появления в стране обновленного Exeed TXL. Уже в октябре марка проведет онлайн-презентацию кроссовера, где будут озвучены цены и точная дата старта продаж. Пока же в Chery рассказали об основных изменениях, которые произошли с TXL в ходе рестайлинга: кроссовер обновился снаружи, в салоне появилась единая панель, которая объединяет цифровую «проборку» и экран мультимедийной системы, а в список оснащения вошли новые опции.

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После рестайлинга у Exeed TXL появилась новая безрамочная решетка радиатора и модернизированная передняя оптика, дизайн которой в Chery сравнивают с водой, «спадающей в воронки водопадов, расщепляющейся на мелкие капли и превращающейся в туман». Логотип Exeed на капоте по-прежнему оснащён светодиодной подсветкой. Для кроссовера предлагают 19-дюймовые литые диски из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе. Сзади изменился бампер и появилась раздвоенная система выхлопа с патрубками в форме символов бесконечности.

В салоне на передней панели установлены пара экранов диагональю 12,3 дюйма каждый и разрешением 1920х720 пикселей. Цветовое и графическое оформление темы панели приборов меняется в зависимости от выбранного режима движения, а на дисплее мультимедийной системы можно персонализировать настройки ассистентов и прочих систем. В список оснащения включена аудиосистема с восемью динамиками Sony, фоновая подсветка, система кругового обзора и панорамная крыша с люком.

На центральном тоннеле разместили сенсорный экран управления климатом, включая очистку воздуха фильтрующим элементом стандарта CN95 и его ионизацию, обогревом и вентиляцией сидений. Ближе к подлокотнику появилась сенсорная панель для управления функциями системы мультимедиа и беспроводная зарядка.

В России модель предложат с 1,6-литровым бензиновым мотором TGDI мощностью 186 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. С такой установкой TXL разгоняется с места до 100 километров в час за 9,8 секунды. Расход в смешанном цикле не превышает 7,8 литра на 100 километров, в городском — 10,2 литра, а в загородном — 6,4 литра.

TXL относится к классу среднеразмерных кроссоверов и достигает в длину 4,78 метра при колесной базе в 2,8 метра. Дорожный просвет составляет 21 сантиметр, а глубина преодолеваемого брода равна 45 сантиметрам.