Honda готовит к старту продаж новый Breeze

Фирма Honda заявила о скором начале реализаций нового кросса Breeze, получившего гибридную установку. Модель представляет собой немного перелицованную версию CR-V.

Фото: Car.ru Car.ru

Стоимость японской новинки меньше прототипа. Авто получило гибридную силовую установку, основой которой является 2-литровый двигатель на 145 «лошадей» и два электромотора на 184 лошадиные силы. В общем гибридная установка генерирует 215 л.с.

Данный агрегат в среднем потребляет 4,6 л топлива. При включении электрического режима расход бензина снижается до 1,3 л. На электротяге авто может преодолевать до 85 км.

Гибридный Breeze получил черную декоративную полоску вдоль боковой кузовной части, хромированную радиаторную решетку, увеличенную на 5 мм до 1861 мм. В остальном кросс не изменился.

Для салона предусмотрели большой сенсорный монитор, цифровую приборную панель, кнопку запуска двигателя, электрорегулируемый стояночный тормоз и другое оборудование.