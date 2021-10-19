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Найден способ сделать электромобили дешевле

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota нашел способ сделать электромобили дешевле с помощью аккумуляторов, сообщает Reuters.

Toyota нашла способ снизить цены на электромобили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

До 2030 года Toyota инвестирует около 3,4 миллиарда долларов в разработку автомобильных аккумуляторов. На новый завод по их производству в США компания потратит 1,29 миллиарда долларов в рамках запланированных до 2031 года инвестиций. С его помощью Toyota создаст 1,75 тысячи новых рабочих мест. Запуск назначен на 2025 год.

Генеральный директор Toyota в Северной Америке Тед Огава заявил, что за счет инвестиций компания сделает электромобили более доступными для потребителей. Кроме того, с помощью новых разработок и материалов Toyota снизит стоимость своих аккумуляторов на 30 процентов.

В сентябре автопроизводитель заявил, что половина производимых им автомобилей будут электрическими к 2030 году. До этого времени Toyota пообещала потратить 13,5 миллиарда долларов на разработку аккумуляторов и системы их питания.

В июле Еврокомиссия приняла план по защите климата и экологии, предусматривающий полный переход на электромобили к 2035 году. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young ожидают, что уже к 2033 году продажи электромобилей превысят продажи машин с двигателем внутреннего сгорания. Последних, по прогнозам, к 2045 году на рынке будет менее одного процента.

Автоновости,Toyota,Еврокомиссия,Reuters,
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