Toyota нашла способ снизить цены на электромобили

Крупнейший в мире автопроизводитель Toyota нашел способ сделать электромобили дешевле с помощью аккумуляторов, сообщает Reuters.

До 2030 года Toyota инвестирует около 3,4 миллиарда долларов в разработку автомобильных аккумуляторов. На новый завод по их производству в США компания потратит 1,29 миллиарда долларов в рамках запланированных до 2031 года инвестиций. С его помощью Toyota создаст 1,75 тысячи новых рабочих мест. Запуск назначен на 2025 год.

Генеральный директор Toyota в Северной Америке Тед Огава заявил, что за счет инвестиций компания сделает электромобили более доступными для потребителей. Кроме того, с помощью новых разработок и материалов Toyota снизит стоимость своих аккумуляторов на 30 процентов.

В сентябре автопроизводитель заявил, что половина производимых им автомобилей будут электрическими к 2030 году. До этого времени Toyota пообещала потратить 13,5 миллиарда долларов на разработку аккумуляторов и системы их питания.