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АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников Lada Niva

Car.ru
2 часа назад

Автомобильный гигант АвтоВАЗ возобновляет выпуск внедорожника Lada Niva. Обе модели из линейки снова встали на конвейер.

АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников Lada Niva
Фото: Car.ruCar.ru

Lada Niva Travel и Lada Niva Legend частично возобновлены в производстве на площадке в Тольятти. Известно, что компания поставила на конвейер 3- и 5-дверное исполнение второй модели. Автомобиль Niva Travel будет выпускаться даже в исполнении Black.

Напомним, что сейчас производитель активно работает над новой генерацией Lada Niva. Задачи главного дизайнера выполняет Жан-Филипп Салара. В Сети появлялись снимки, на которых, по предварительным данным, представлен именно прототип новинки.

Однако АвтоВАЗ все еще не разглашает никакой информации о следующей генерации Lada Niva. На некоторых снимках на заднем фоне был замечен накрытый автомобиль, который по очертаниям больше напоминал модели марки Renault. Но даже этот факт не удивляет, ведь будущий внедорожник планируют строить на новой архитектуре, которую предоставит компания Renault.

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