АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников Lada Niva

Автомобильный гигант АвтоВАЗ возобновляет выпуск внедорожника Lada Niva. Обе модели из линейки снова встали на конвейер.

Фото: Car.ru Car.ru

Lada Niva Travel и Lada Niva Legend частично возобновлены в производстве на площадке в Тольятти. Известно, что компания поставила на конвейер 3- и 5-дверное исполнение второй модели. Автомобиль Niva Travel будет выпускаться даже в исполнении Black.

Напомним, что сейчас производитель активно работает над новой генерацией Lada Niva. Задачи главного дизайнера выполняет Жан-Филипп Салара. В Сети появлялись снимки, на которых, по предварительным данным, представлен именно прототип новинки.