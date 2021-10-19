«Ситимобил» ввел сервисный сбор для пользователей

Агрегатор такси "Ситимобил" уведомил своих партнеров о внедрении сервисного сбора с каждого заказа в размере от одного до 4,5 рубля, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу компании.

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Внедрение сервисного сбора - это необходимое решение в условиях роста нагрузки на инфраструктуру, объяснили газете в пресс-службе "Ситимобила". Там добавили, что средства будут направлены на развитие сервиса и не отразятся на доходах непосредственно водителей. Агрегатор не стал вводить сбор в виде процента от стоимости поездки, так как фиксированная сумма уменьшит размер сбора. Такой сбор есть и у зарубежных сервисов Lyft и Uber, и у "Яндекс Go", отметили в пресс-службе.

В "Яндекс.Такси" изданию сообщили, что сбора с пользователей у них нет, компания взимает плату за программное обеспечение с каждого заказа с таксопарков, размер комиссии зависит от региона и тарифа и составляет в среднем около 20% от стоимости заказа. Эффективная комиссия вдвое ниже, так как компания направляет полученные средства и на субсидии водителям. В DiDi, кроме комиссии в размере от 9,5 до 18%, нет никаких сборов. Комиссии в "Ситимобиле" составляют от 10 до 20% после вычета НДС, эффективная комиссия - вдвое меньше.

"Это общемировая практика для многих сервисов, оказывающих услуги. Например, он [сбор] взимается при бронировании авиабилетов или гостиниц", - отметили газете в пресс-службе "Яндекса".