Автомобили Tesla начали продавать в России

Электрические автомобили компании Tesla поступили в продажу в России. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в сервисе для покупки и продажи авто онлайн СберАвто.

Теперь россияне смогут купить не только б/у-автомобили, но и новые машины. Любители электромобилей смогут приобрести модели Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X. Последняя станет доступна к покупке в конце октября.

Автомобиль Tesla Model 3 доступен в России в двух комплектациях: мощностью 296 и 367 лошадиных сил.

В свою очередь Tesla Model Y доступна в одной комплектации и в белом цвете.

Позже через СберАвто можно будет купить еще больше моделей.

Первый в России завод по производству электромобилей Tesla построят в Королеве. Об этом ранее сообщили «Аргументы недели» со ссылкой на источники в Минпромторге и Торгово-промышленной палате (ТПП).

Владелец компании Илон Маск известен любовью к российской космонавтике и ее истории, уточнил источник. Он неоднократно упоминал ученого и конструктора Сергея Королева, а также отмечал, что без его заслуг достижения Роскосмоса не были бы такими мощными.