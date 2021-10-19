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Xiaomi рассказала, когда запустит массовое производство собственных автомобилей

Motor.ruиещё 5
2 часа назад

Китайская Xiaomi готовится к скорому выходу на новый для себя рынок – автомобильный. По словам генерального директора техногиганта Лэя Цзюня, работа над первенцем Xiaomi идет ускоренными темпами, что позволит ему запустить серийное производство собственных электромобилей в первой половине 2024 года. Вслед за заявлением стоимость акций Xiaomi в Гонконге выросла более чем на пять процентов, сообщает CNBC.

Xiaomi анонсировала массовое производство электрокаров
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Xiaomi анонсировала появление собственного автомобиля в марте нынешнего года. Позже компания создала специальное подразделение для работы над автомобилями — Xiaomi Automobile. В сентябре сообщалось, что над первым электромобилем работают 300 человек, а теперь Цзюнь рассказал уже о 450 сотрудниках нового научно-технического центра, а также о десятках договоров, заключенных с различными партнерами. Возглавляет подразделение сам Лэй Цзюнь.

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Уставной капитал новообразованного подразделения составил 10 миллиардов юаней, или 1,55 миллиарда долларов. В марте же Xiaomi пообещала вложить в разработку электрокаров еще 10 миллиардов долларов в течение 10 лет. Это позволит ей конкурировать как с китайскими Nio и Xpeng, так и с американской Tesla. Кроме этого, собственный электрокар готовит Apple: по данным СМИ, компания из Купертино может поставить свой первый автомобиль на конвейер в том же 2024 году.

В России начались онлайн-продажи электрокаров Tesla

Что касается самого автомобиля Xiaomi, то пока о нем почти ничего не известно. Судя по тизеру, на котором электрокар скрыт под покрывалом, первенцем компании станет седан с длинным капотом. Машину планируют укомплектовать автопилотом четвертого уровня по шкале SAE International: это значит, что она сможет ехать без участия человека, но только по заданному им маршруту.

Накануне сразу три электромобиля показал другой техногигант – Foxconn из Тайваня, являющийся основным партнером Apple по сборке iPhone. Седан, кроссовер и электробус построили на одной гибкой платформе MIH и назвали на манер электрокаров Tesla – Model E, Model C и Model T.

Источник: CNBC

Машины компаний, далеких от автобизнеса

Автоновости,Tesla,Apple,
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