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Какие автоштрафы легче всего оспорить: советы юриста

Мария Иванова
2 часа назад

Эксперт Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что легче всего оспорить штрафы, пришедшие за проданный автомобиль, тень от машины на встречке и остановку по требованию инспектора на запрещенном участке. Об этом сообщает «Прайм»

Какие автоштрафы легче всего оспорить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист напомнил, что на оплату штрафа у водителя обычно есть два месяца, а оспорить взыскание можно в течение десяти дней с момента получения постановления.

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Уткин подчеркнул, что быстрее всего рассматриваются дела непосредственно в ГИБДД - в течение десяти суток - а суд работает с делами два месяца. Он отметил, что обращаться необходимо в подразделение ГИБДД, выписавшее штраф. Также можно подать заявление через портал «Госуслуги» или сайт суда.

«Но так можно оспорить штрафы только с автоматических камер», - подчеркнул эксперт.

Уткин добавил, что в случае со штрафом за уже проданный автомобиль необходимо подать в регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД заявление о прекращении регистрации машины.

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AutoNews ранее назвало лучшие способы обжаловать различные автомобильные штрафы.

Самый простой способ оспорить штраф за неправильную парковку для москвичей - подача заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».

Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, которое выписало штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.

Также эксперты советовали москвичам, оштрафованным за вынужденную остановку в неположенном месте, обращаться в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

Иногда камеры не учитывают, что водители, остановившиеся на полосе для общественного транспорта, включили сигнал аварийной остановки. В такой ситуации может помочь МАДИ: только за 2020 год инспекция отменила три тысячи штрафов, выписанных с помощью камер.

Автоновости,Lada,Павел Уткин,ГИБДД,Mos.ru,
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