В России начались онлайн-продажи электрокаров Tesla

Сервис для выбора и покупки автомобилей СберАвто, входящий в экосистему Сбера, запустил онлайн-продажи электрокаров Tesla. На сайте сервиса появились как новые, так и подержанные автомобили — отмечается, что они растаможены и оснащены обязательной в России системой ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме этого, в электрокары загружена последняя версия программного обеспечения с поддержкой русского языка. На сегодняшний день доступны шесть автомобилей разных годов выпуска, все они находятся в Москве.

Фото: Tesla Tesla

В каталоге СберАвто появились пять Tesla Model 3, выпущенные с 2018 по 2021 год. Они представлены в версии Standard Range Plus мощностью 296 лошадиных сил, с задним приводом и запасом хода 448 километров, а также полноприводной Long Range, развивающей 367 сил. Такой электрокар проезжает без подзарядки 614 километров. Цена автомобилей лежит в диапазоне 3,5–5,5 миллиона рублей.

Также доступен один кроссовер Model Y, с полным приводом и в исполнении Long Range Dual Motor за 6,3 миллиона рублей. Он оснащен 350-сильной установкой, запас хода составляет 460 километров. В конце октября линейка должна пополниться еще одним вседорожником – Model X, который предложат в версии Performance Ludicrous с полным приводом и аккумулятором, обеспечивающим 548 километров хода. Появится ли в сервисе четвертая модель Tesla – Model S – пока неизвестно.

Как отмечает пресс-служба СберАвто, жителям Москвы могут доставить электрокар в день покупки, а впоследствии сервис начнет принимать предзаказы на желаемую модель и исполнение.