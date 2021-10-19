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Новый состав Госдумы оперативно рассмотрит закон об отмене техосмотра

Газета.Ru
1 час назад

Законопроект об отмене обязательного техосмотра в Госдуме рассмотрят в осеннюю сессию — предположительно, он будет принят уже до конца ноября. Об этом рассказал первый замглавы Думы по транспорту Павел Федяев, пишет агентство «Прайм».

Закон об отмене техосмотра могут принять до конца ноября
Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»Алексей Майшев/РИА «Новости»

«Кроме того, машины уже производят такого уровня, что гаражный ремонт уходит в прошлое, так как доля очень подержанных автомобилей все меньше. Поэтому мы поддерживаем инициативу, которая упрощает жизнь большей части автолюбителей, это более честно по отношению к ним», — сказал парламентарий.

Что касается риска появления на дорогах неисправных машин, автомобилисты обязаны гарантировать исправность транспортного средства, и на это есть полномочия ГИБДД, подчеркнул депутат. Обязательным техосмотр останется для автобусов и грузовиков. Федяев отменил, что за ними остается усиленный контроль, поскольку чаще всего самые тяжелые ДТП происходят с крупной техникой.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, кому нужно пройти техосмотр с 1 октября.

Автоновости,Павел Федяев,ГИБДД,Госдума,
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