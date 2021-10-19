Закон об отмене техосмотра могут принять до конца ноября

«Кроме того, машины уже производят такого уровня, что гаражный ремонт уходит в прошлое, так как доля очень подержанных автомобилей все меньше. Поэтому мы поддерживаем инициативу, которая упрощает жизнь большей части автолюбителей, это более честно по отношению к ним», — сказал парламентарий.