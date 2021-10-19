Сколько работники «АвтоВАЗа» экономят на покупке машин

Для работников «АвтоВАЗа» скидка на автомобили Lada составляет 7% и 10% от рекомендуемой розничной цены. Сотрудники предприятия могут приобрести автомобили почти на 90 тыс. рублей дешевле, чем по РРЦ. Это следует из документов компании, опубликованных в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ».

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

Обновленные прайс-листы были опубликованы после очередного изменения цен на весь модельный ряд Lada 18 октября. По корпоративной льготной программе сотрудники «АвтоВАЗа» могут сэкономить 58 тыс. рублей на покупке седана Lada Granta (автомобиль стоит от 502 тыс. руб. против 560 тыс. руб. по РРЦ). Самый дешевый седан Lada Vesta для работников компании обойдется минимум в 738 тыс. рублей (разница с новой ценой для обычных клиентов тоже составляет 58 тыс. руб.).

Модель Lada XRay стоит от 718 тыс. рублей (на 56 тыс. руб. дешевле), Largus — от 705 тыс. руб. (-76 тыс. руб.), классический внедорожник Niva — от 592 тыс. руб. (-68 тыс. руб.), а Niva Travel — от 744 тыс. руб. (-88 тыс. руб.).

При покупке автомобилей сотрудникам «АвтоВАЗа» придется доплачивать от 9,9 тыс. руб. до 13,5 тыс. руб. за окраску кузова акриловыми эмалями с металлизированным эффектом.

На этой неделе «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж автомобилей семейства XRay с упрощенной мультимедийной системой. Они стоят от 897 тыс. руб.