РСА одобрил новые поправки в ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал поправки к закону об ОСАГО. По ним для инвалидов упрощается получение компенсации 50% премии по «автогражданке». Поправками правительства РФ предлагается внедрить беззаявительный порядок выплаты компенсации страховой премии.

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Предполагается, что средства будет компенсировать Пенсионный фонд на основании данных из Федерального реестра инвалидов, а также из информационной системы АИС ОСАГО, которую доработает РСА.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, вместо сбора пакета документов и подачи заявления о компенсации деньги будут приходить инвалидам на карту.

Юргенс также выразил надежду на то, что в будущем в законе об обязательной «автогражданке» появится отказ от учета износа в ОСАГО и увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч до 2 млн рублей.