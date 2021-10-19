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РСА одобрил новые поправки в ОСАГО

Газета.Ru
1 час назад

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддержал поправки к закону об ОСАГО. По ним для инвалидов упрощается получение компенсации 50% премии по «автогражданке». Поправками правительства РФ предлагается внедрить беззаявительный порядок выплаты компенсации страховой премии.

РСА одобрил новые поправки в ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что средства будет компенсировать Пенсионный фонд на основании данных из Федерального реестра инвалидов, а также из информационной системы АИС ОСАГО, которую доработает РСА.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, вместо сбора пакета документов и подачи заявления о компенсации деньги будут приходить инвалидам на карту.

Юргенс также выразил надежду на то, что в будущем в законе об обязательной «автогражданке» появится отказ от учета износа в ОСАГО и увеличение лимита возмещения за причинение вреда жизни и здоровью с нынешних 500 тысяч до 2 млн рублей.

Ранее страховые компании российского рынка рассказали «Газете.Ru» о том, какие факторы влияют на расчет тарифа полисов ОСАГО и дали советы автомобилистам о том, как снизить стоимость страховки. Также страховщики отказались от внедрения телематических устройств для отслеживания стиля вождения и возможного предоставления скидок в рамках ОСАГО.

Автоновости,Правительство РФ,Газета.Ru,
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