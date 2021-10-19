Renault скорректировала цены кроссоверов в России

Компания Renault продолжает ежемесячно поднимать цены на свои автомобили в России. Как сообщает «Цена Авто», на этот раз корректировка прайс-листов затронула три вседорожника марки: бестселлер Duster, а также Kaptur и Arkana. Стоимость кроссоверов увеличилась на 13 000-25 000 рублей, что составляет 0,9-1,8 процента от прежней цены. Другие «легковушки» Renault – седан Logan и хэтчбек Sandero, а также их Stepway-версии – пока удерживают стоимость после сентябрьского подорожания.

Renault Duster подорожал во всех комплектациях, кроме базовой Access, за которую по-прежнему просят 1 017 000 рублей. Наиболее заметно выросли в цене исполнения со 143-сильным двухлитровым мотором: они стали дороже для российских покупателей на 23 тысяч рублей, а остальные – на 13 тысяч. Таким образом, цена Duster выросла на 0,9-1,8 процента и теперь достигает в «топе» 1 522 000 рублей.

Kaptur прибавил 14-25 тысяч рублей (1,1-1,7 процента) и доступен по цене от 1 220 000 до 1 660 000 рублей. И Duster, и Kaptur дорожали в сентябре, а вот Arkana сохраняла ценник нетронутым с июля, когда стоимость модели выросла на 15 тысяч рублей. Теперь же стоимость кросс-купе выросла еще на 15-20 тысяч рублей (1,0-1,6 процента) до 1 306 000-1 832 000 рублей.

Эксперты отмечают, средневзвешенная стоимость Arkana у дилеров в сентябре составляла порядка 1 620 300 рублей, Duster – 1 434 600 рублей, а Kaptur – 1 500 000 рублей.

С января по сентябрь Renault реализовала в России 98 501 автомобиль – на 12 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. В ее линейке первым по популярности является Duster, который разошелся тиражом в 29 778 экземпляров. Второе и третье места принадлежат «бюджетникам» Logan и Sandero с результатом 22 526 и 17 540 проданных автомобилей соответственно.