Дорожные камеры в Москве начали фиксировать автомобили с выключенными фарами

Камеры на дорогах Москвы во вторник, 19 октября, начали фиксировать езду автомобилей с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Уточняется, что прежде, чем оформить штраф, материалы с камер будут проверять техники обработки информации. «Езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней является нарушением пункта 19.5 ПДД РФ "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни". Штраф за нарушение — 500 рублей», — пояснили в пресс-службе.

Представители ЦОДД отметили, что использование фар ближнего света напрямую влияет на безопасность движения на дорогах, так как автомобиль с включенными фарами лучше заметен в любую погоду. Подсветка фар позволяет другим участникам дорожного движения быстрее рассчитать расстояние до приближающейся машины и ее скорость, что может снизить риск возникновения аварийных ситуаций.