Камера в Москве начала «штрафовать» за выключенные фары

В Москве заработал комплекс фото- видеофиксации, который способен различать автомобили с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней, сообщили агентству ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: «Газета.Ru»/РИА «Новости» «Газета.Ru»/РИА «Новости»

«Все материалы с камеры проверяют техники обработки информации ЦОДД, чтобы убедиться, что нейросеть верно распознает нарушение, и водители не получали бы необоснованные штрафы. Любые сомнения в виновности автомобилиста трактуются в его пользу», — рассказали в ЦОДД.

Особый комплекс фото- видеофиксации находится на востоке Москвы, рассказали в столичном департаменте транспорта. Где именно он установлен — не сообщается. Штраф за движение без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней составляет 500 рублей.