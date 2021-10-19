Камера в Москве начала «штрафовать» за выключенные фары

В Москве заработал комплекс фото- видеофиксации, который способен различать автомобили с выключенными фарами ближнего света или без дневных ходовых огней, сообщили агентству ТАСС в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
«Все материалы с камеры проверяют техники обработки информации ЦОДД, чтобы убедиться, что нейросеть верно распознает нарушение, и водители не получали бы необоснованные штрафы. Любые сомнения в виновности автомобилиста трактуются в его пользу», — рассказали в ЦОДД.
Особый комплекс фото- видеофиксации находится на востоке Москвы, рассказали в столичном департаменте транспорта. Где именно он установлен — не сообщается. Штраф за движение без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней составляет 500 рублей.
О том, что в 12 регионах России дорожные камеры начнут фиксировать неработающие фары ближнего света и невключенные ходовые огни, сообщалось в июле этого года. Технологии собираются внедрить, в частности, в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.