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Новые камеры фиксации нарушений появятся на российских дорогах

Анна Безрукова
2 часа назад

Камеры нового типа фиксации нарушений установят на российских автомобильных дорогах. Их встроят в специальные балки со спецсигналами на крышах машин ДПС, пишет Autonews.

Новые камеры фиксации нарушений появятся на дорогах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тестировать эти камеры уже начали в Москве, их установили на крышах автомобилей Центра организации дорожного движения. Камеры-балки способны фиксировать практически все виды нарушений ПДД. А за соблюдение знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» будет отвечать находящаяся с правой стороны камера, она более детально изучает припаркованные транспортные средства.

Кроме этого, камера-балка сможет обнаруживать нарушителей с неоплаченной парковкой. В будущем возможно использование комплекса для проверки автомобилей, оказавшихся в поле зрения объектива, по базам розыска. Вся данные попадают в память компьютера, где могут сохраняться минимум 30 дней.

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В устройство вмонтированы две полусферы, в каждую из них поместили по одной камере. Их число может варьироваться: максимальный вариант оснащения предусматривает шесть таких камер. В центре располагается радар, сканирующий окружающую обстановку.

Ранее ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин заявил, что случаются ситуации, когда водители могут оспаривать штраф за зафиксированное видеокамерой нарушение. Он уточнил, что в такого рода ситуациях решение выносят в пользу владельца машины, а штраф аннулируется.

Автоновости,Павел Уткин,ГИБДД,
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