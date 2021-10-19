Новые камеры фиксации нарушений появятся на дорогах

Камеры нового типа фиксации нарушений установят на российских автомобильных дорогах. Их встроят в специальные балки со спецсигналами на крышах машин ДПС, пишет Autonews.

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Тестировать эти камеры уже начали в Москве, их установили на крышах автомобилей Центра организации дорожного движения. Камеры-балки способны фиксировать практически все виды нарушений ПДД. А за соблюдение знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» будет отвечать находящаяся с правой стороны камера, она более детально изучает припаркованные транспортные средства.

Кроме этого, камера-балка сможет обнаруживать нарушителей с неоплаченной парковкой. В будущем возможно использование комплекса для проверки автомобилей, оказавшихся в поле зрения объектива, по базам розыска. Вся данные попадают в память компьютера, где могут сохраняться минимум 30 дней.

В устройство вмонтированы две полусферы, в каждую из них поместили по одной камере. Их число может варьироваться: максимальный вариант оснащения предусматривает шесть таких камер. В центре располагается радар, сканирующий окружающую обстановку.