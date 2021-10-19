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Экс-полковника на Porsche задержали за езду под наркотиками в Москве

Елена Прошина
1 час назад

Сотрудники московского ГИБДД задержали мужчину за рулем черного Porsche Cayenne Turbo в состоянии наркотического опьянения. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел около 4 часов утра 28 сентября на Ленинградском шоссе.

Экс-полковника на Porsche задержали за езду под наркотиками в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Предположительно, за рулем иномарки находился полковник в отставке Рахман Абдулкадиров, экс-командир грозненского полка «Север».

Правоохранители направили водителя на медицинское освидетельствование – специалисты обнаружили в моче задержанного следы запрещенных веществ. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

При этом в марте 2021 года Абдулкадирова уже задерживали за пьяную езду, однако тогда он отказался от прохождения медосвидетельствования.

Напомним, что в ночь на 19 октября водитель такси протаранил сразу пять автомобилей в Москве. Согласно кадрам с видеорегистратора, машина на огромной скорости вылетела с дороги, а после врезалась в припаркованные возле дома автомобили. Сам же таксист не пострадал в ДТП – очевидцы обнаружили мужчину в салоне авто, а от травм его спасли подушки безопасности.

Автоновости,Porsche Cayenne,Porsche,ГИБДД,
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