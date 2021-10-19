Экс-полковника на Porsche задержали за езду под наркотиками в Москве

Сотрудники московского ГИБДД задержали мужчину за рулем черного Porsche Cayenne Turbo в состоянии наркотического опьянения. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел около 4 часов утра 28 сентября на Ленинградском шоссе.

Предположительно, за рулем иномарки находился полковник в отставке Рахман Абдулкадиров, экс-командир грозненского полка «Север».

Правоохранители направили водителя на медицинское освидетельствование – специалисты обнаружили в моче задержанного следы запрещенных веществ. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

При этом в марте 2021 года Абдулкадирова уже задерживали за пьяную езду, однако тогда он отказался от прохождения медосвидетельствования.