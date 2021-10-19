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В России предложили ввести новую плату для фур

Елена Прошина
1 час назад

Механизм взимания платы за проезд большегрузов по региональным дорогам нужно детально обсудить с учетом ряда параметров, которые следует задать «на берегу», считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет «Интерфакс».

В России предложили ввести новую плату для фур
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил Шохин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной отрасли, озабоченность глав регионов понятна. Сейчас большегрузы уходят с федеральных трасс, где функционирует система «Платон», на региональные, чтобы не платить за проезд. Он подчеркнул, что в связи с этим предложения ввести плату за проезд и по региональным дорогам имеет право на жизнь, но этот вопрос хотелось бы обсудить более детально. И при обсуждении необходимо учесть ряд параметров, которые нужно задать «на берегу».

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По мнению Шохина, во-первых, введение платы должно быть правом, а не обязанностью региональных властей. Кроме того, необходимы альтернативные бесплатные дороги.

«И тарифы не должны быть завышенными, иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать», - добавил Шохин.

Он считает, что регионы при введении платы за проезд по своим дорогам должны также обеспечить выполнение требований к качеству дорог, их эксплуатации, доведению до нормативного состояния.

«В случае, если такое встречное движение будет в механизме взимания платы за использование региональных дорог разработано и реализовано, тогда мы думаем, что этот механизм будет в интересах и бизнеса, и субъектов Федерации», - сказал Шохин.

Издание напомнило, что в конце 2019 года говорил бывший тогда первым заместителем министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов говорил, что Минтранс обсуждает с субъектами РФ возможность предоставления им права на введение платного проезда большегрузов по региональным автодорогам. В свою очередь осенью 2020 года директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков говорил журналистам, что региональный «Платон» прорабатывается в отрасли, но в настоящее время есть более насущные проблемы, и на повестке он не стоит.

Автоновости,Григорий Волков,Иннокентий Алафинов,Александр Шохин,Минтранс РФ,Российский союз промышленников и предпринимателей,Интерфакс,
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