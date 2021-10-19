В России предложили ввести новую плату для фур

Механизм взимания платы за проезд большегрузов по региональным дорогам нужно детально обсудить с учетом ряда параметров, которые следует задать «на берегу», считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет «Интерфакс».

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Как сообщил Шохин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного стратегии развития транспортной отрасли, озабоченность глав регионов понятна. Сейчас большегрузы уходят с федеральных трасс, где функционирует система «Платон», на региональные, чтобы не платить за проезд. Он подчеркнул, что в связи с этим предложения ввести плату за проезд и по региональным дорогам имеет право на жизнь, но этот вопрос хотелось бы обсудить более детально. И при обсуждении необходимо учесть ряд параметров, которые нужно задать «на берегу».

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По мнению Шохина, во-первых, введение платы должно быть правом, а не обязанностью региональных властей. Кроме того, необходимы альтернативные бесплатные дороги.

«И тарифы не должны быть завышенными, иначе большегрузы не дойдут до региональных дорог, и система может не сработать», - добавил Шохин.

Он считает, что регионы при введении платы за проезд по своим дорогам должны также обеспечить выполнение требований к качеству дорог, их эксплуатации, доведению до нормативного состояния.

«В случае, если такое встречное движение будет в механизме взимания платы за использование региональных дорог разработано и реализовано, тогда мы думаем, что этот механизм будет в интересах и бизнеса, и субъектов Федерации», - сказал Шохин.