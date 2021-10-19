В России сократился выбор автозапачастей

Выбор запчастей на российском рынке сократился на 15 -20%, при этом сами детали в наличии еще есть, но количество их марок снизилось, отмечают специалисты портала Autodoc.ru. На фоне традиционного, перед зимой, сезонного роста спроса на запчасти выбора у автомобилистов становится меньше, а значит, ремонт и обслуживание машины заметно дорожают.

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Если в январе тормозных колодок на конкретный автомобиль на российском авторынке было представлено около 50 брендов, то по состоянию на середину октября на складах поставщиков есть в наличии меньше 40 марок этих запчастей. Заметное падение наблюдается и с поставками масляных фильтров: если еще в начале года на складах продавцов на конкретную модель автомобиля можно было выбрать моторное масло из примерно 100 брендов, то сейчас это число сократилось до менее 70. Из 25 присутствующих на рынке брендов свечей зажигания выбор для той или иной модели автомобиля остался на уровне 20 марок.

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Сокращение ассортимента связано с логистическими трудностями, удорожанием материалов, колебанием валютных курсов, дефицитом микрочипов, а также с непредсказуемостью спроса.

Как пояснил президент Autodoc.ru Владислав Соловьев, пока на рынке автозапчастей в России наблюдается устойчивый спрос, и в некоторых сегментах он растет. В преддверии зимы заметен сезонный всплеск на расходные материалы. Вдвое выросли продажи свечей зажигания, на 30-50% увеличился спрос на аккумуляторы, детали систем электропитания, на смазочные материалы. Но если экономическая ситуация будет ухудшаться, то люди станут меньше ездить, то же касается и ковидных ограничений. Поэтому продавцы стараются вести осторожные закупки автозапчастей впрок, чтобы не остаться с переполненными складами.