АЗС заявили о риске дефицита зимнего дизтоплива

В документе говорится о возможности возникновения дефицита зимнего дизтоплива и дальнейшего роста оптовой цены, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС, пишет « Коммерсант» со ссылкой на письмо. Аркуша считает, что «основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу».

Ранее сообщалось, что биржевая цена бензина марки «Премиум-95» впервые с 21 сентября упала ниже 60 тысяч рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо торгуется по 52,18 тысячи рублей за тонну (снижение на 0,2%), зимнее дизтопливо — по 53,6 тысячи рублей за тонну (минус 1,4%). Авиакеросин подешевел на 1,2% — до 52,2 тысячи рублей за тонну.