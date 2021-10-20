АЗС заявили о риске дефицита зимнего дизтоплива

Независимые АЗС видят риски дефицита зимнего дизтоплива в период активного спроса. Письмо с соответствующим предупреждением президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша направил профильному вице-премьеру Александру Новаку.
В документе говорится о возможности возникновения дефицита зимнего дизтоплива и дальнейшего роста оптовой цены, что «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо. Аркуша считает, что «основной причиной роста оптовых цен на зимнее дизтопливо является несоответствие объемов его производства рыночному спросу».
Ранее сообщалось, что биржевая цена бензина марки «Премиум-95» впервые с 21 сентября упала ниже 60 тысяч рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо торгуется по 52,18 тысячи рублей за тонну (снижение на 0,2%), зимнее дизтопливо — по 53,6 тысячи рублей за тонну (минус 1,4%). Авиакеросин подешевел на 1,2% — до 52,2 тысячи рублей за тонну.