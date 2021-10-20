Правила обучения водителей изменят в России

Россиян, которые планируют получить водительские права, ждут нововведения. ООО «Движение без опасности», нанятое Институтом развития профессионального образования (ИРПО) за 20 млн рублей, подготовило новые примерные программы обучения в автошколах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта ДОСААФ Андрея Степанова.

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По его словам, количество «аудиторных» занятий сократят с 188—190 до 144—146 часов (зависит от типа трансмиссии в авто). Также часть дисциплин можно будет изучать дома.

Кроме того Степанов рассказал, что новые программы предлагают организовать практическое занятие по оформлению аварии без участия ГИБДД. Будущие водители смогут изучить способы установки автокресел в машине. Отдельное внимание уделят системам управления авто, которые влияют на безопасность. Также будет добавлена тема «Культура вождения и этика водителей». В ее рамках россиянам будут преподавать «мотивацию безопасного вождения» и «понятия об этике и этических нормах».