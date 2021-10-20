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Правила обучения водителей изменят в России

Елена Прошина
18 минут назад

Россиян, которые планируют получить водительские права, ждут нововведения. ООО «Движение без опасности», нанятое Институтом развития профессионального образования (ИРПО) за 20 млн рублей, подготовило новые примерные программы обучения в автошколах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта ДОСААФ Андрея Степанова.

Правила обучения водителей изменят в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, количество «аудиторных» занятий сократят с 188—190 до 144—146 часов (зависит от типа трансмиссии в авто). Также часть дисциплин можно будет изучать дома.

Кроме того Степанов рассказал, что новые программы предлагают организовать практическое занятие по оформлению аварии без участия ГИБДД. Будущие водители смогут изучить способы установки автокресел в машине. Отдельное внимание уделят системам управления авто, которые влияют на безопасность. Также будет добавлена тема «Культура вождения и этика водителей». В ее рамках россиянам будут преподавать «мотивацию безопасного вождения» и «понятия об этике и этических нормах».

Ранее Председатель Правительства России Михаил Мишустин получил от национального автомобильного союза предложение организовать ЕГЭ для водителей. Организация отправила письмо в правительство РФ.

Автоновости,Михаил Мишустин,Андрей Степанов,ГИБДД,ДОСААФ,Правительство РФ,
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