Россиян предупредили о дефиците дизтоплива

Несоответствие объемов производства рыночному спросу и рост цен могут привести к дефициту зимнего дизельного топлива на АЗС. Об этом говорится в письме президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуша профильному вице-премьеру Александру Новаку, пишет газета «Коммерсант».

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В документе отмечается, что дефицит зимнего дизтоплива и дальнейший рост оптовой цены на него «еще более усугубит негативную ситуацию с ценообразованием» у независимых АЗС.

Президент РТС отметил, что сложная ситуация сложилась из-за нарушения баланса спроса и предложения. При этом Евгений Аркуша обратил внимание на то, что биржевая стоимость зимнего дизтоплива на середину октября на 22% выше, чем была в аналогичный период прошлого года.

Выпуск зимнего дизельного топлива снижается из-за требования налоговых органов уплатить дополнительный акциз, а также из-за ухода с рынка суррогатных объемов, уверен он.

Президент Российского топливного союза для решения проблемы предложил провести «неотложный анализ баланса спроса и предложения» и в случае необходимости увеличить поставки зимнего дизтоплива на бирже и в мелком опте, отмечает газета.