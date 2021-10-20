Geely запустила производство электрокаров Zeekr

Пресс-служба холдинга Geely отрапортовала о начале производства полноразмерных электрических хэтчбеков Zeekr 001. «Электричка» представленная весной этого года вызвала в Китае неподдельный ажиотаж, квоты были раскуплены на полтора года вперёд, при том, что ценник, по меркам рынка КНР, тут далеко не бюджетный — от 281 до 370 тысяч юаней (~ 3,15-4,1 млн рублей).

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В основе первого Зикра свежая платформа Sustainable Experience Architecture (SEA) с тяговыми аккумуляторами поддерживающими высокоскоростные терминалы зарядки мощностью до 360 кВт, пять минут у такой розетки добавит 120 км к дальности хода, самая простая батарейка обещает около 520 км, а топовая 700 км, правда всё это в эфемерном цикле NEDC. У базовых Зикров электромотор приводящий в движение задние колёса развивает 272 л.с., полноприводный «ноль-ноль-первый» выдаёт 554 л.с. и 700 Н•м.

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