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Дилеры Lada рассказали о «катастрофическом» дефиците запчастей

Motor.ru
55 минут назад

В России фиксируют серьезную нехватку запчастей для автомобилей Lada. Как сообщает группа CareParts в ВКонтакте, ситуация с наличием комплектующих на АвтоВАЗе «достигла критических значений и носит характер катастрофы». На сегодняшний день спрос превышает предложение по всем видам продукции – от деталей салона до элементов кузова и подвески, – что ведет к резкому росту стоимости. Усугубляет ситуацию и период замены летних покрышек на зимние.

На АвтоВАЗе катастрофа с комплектующими
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По данным группы, дилерская сеть Lada столкнулась с «колоссальной» нехваткой литых колесных дисков, причем колпачки для них не поставляют уже более полугода. В результате стоимость колпачков для дисков «Пталомей», которыми комплектуется Lada Vesta, уже достигла 800 рублей.

Все без исключения заказы, состоящие более чем из 10 позиций, АвтоВАЗ не отрабатывает вовремя: сообщается о срывах и переносах сроков поставок.

О грядущем дефиците запчастей продавцы предупреждали в начале сентября: уже тогда запасы на складах начали истощаться, а новых поступлений приходилось ждать все дольше. Причем проблемы отмечались не только с электронными компонентами, из-за нехватки которых АвтоВАЗ работает с перебоями последние несколько месяцев, но и с ходовыми деталями тормозов, подвески и других систем.

Согласно источнику из АвтоВАЗа, из-за многочисленных простоев производственных линий летом тольяттинский гигант выпустил на 40 тысяч машин меньше, чем планировалось, а потери в сентябре составили 20 тысяч машин. Потери постараются восполнить за счет введения рабочих суббот и девятичасовых смен в ноябре и декабре, однако дополнительно удастся собрать не более 10 тысяч машин, прогнозируют инсайдеры.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
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