Nissan изменил цены в России, кое-что подешевело

Компания Nissan подкорректировала ценники половины своего модельного ряда, представленного на российском рынке. Два кроссовера – X-Trail и Terrano – получили пересмотренные прайсы в октябре, сообщает «Цена Авто» по итогам мониторинга цен на сайтах производителей. Причем речь идет не только о подорожании: Terrano вырос в цене во всех комплектациях, а вот X-Trail стал дороже только в двух, а в остальных, напротив, подешевел.

Фото: © Nissan © Nissan

Стоимость Nissan Terrano во всех доступных версиях увеличилась на 10-20 тысяч рублей, или 0,7-1,4 процента от прежней цены. Теперь рекомендованная розничная цена вседорожника в России лежит в диапазоне от 1 214 000 до 1 578 000 рублей.

Nissan X-Trail в большинстве комплектаций прибавил в цене 24 тысячи рублей (0,9-1,2 процента), а вот в «топовых» LE+ и LE Top подешевел на 35 тысяч рублей (1,3-1,4 процента). Таким образом, новая стоимость кроссовера варьируется от 2 000 000 до 2 656 000 рублей. В случае с X-Trail изменения обусловлены тем, что пакет с полуавтопилотом ProPilot и фирменной телематикой Nissan Connect Services получил отдельную стоимость, сообщают аналитики.

До этого Nissan X-Trail дорожал только месяц назад: в сентябре он получил прибавку в 35 тысяч рублей. Что касается Terrano, то его стоимость сохранялась с июня, когда кроссовер подорожал на 20 тысяч рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с января по сентябрь нынешнего года Nissan продал в России 35 796 автомобилей, а спрос на модели японской марки упал на 12 процентов. Бестселлер Nissan, Qashqai, разошелся в количестве 13 886 экземпляров, на X-Trail остановили выбор 12 816 россиян, а на Terrano – 7244.