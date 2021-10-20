В МВД презентовали систему слежения за угнанными авто

МВД России закупило 450 серверов, функционирующих на основе эффективных российских процессоров «Эльбрус». Их планируют задействовать в новой современной системе, под названием «Паутина».

Речь идёт о комплексе специального слежения за угнанными либо находящимися в розыске транспортными средствами.

Суть новой современной технологии в том, что устройства станут идентифицировать украденный автотранспорт с помощью видеозаписей, а также снимков, собранных по всей российской территории.

Эксперты отмечают, что еще в середине весны этого года «Паутина» начала в ограниченном спектре действовать в Центральном федеральном округе. МВД РФ до конца года планирует распространить систему по большей части субъектов.

Полицейское программное обеспечение создали за счет городских бюджетных средств Москвы. А вот платформы типа «Эльбрус» закупали за средства федерального казначейства.