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В МВД презентовали систему слежения за угнанными автомобилями

Car.ru
36 минут назад

МВД России закупило 450 серверов, функционирующих на основе эффективных российских процессоров «Эльбрус». Их планируют задействовать в новой современной системе, под названием «Паутина».

В МВД презентовали систему слежения за угнанными авто
Фото: Car.ruCar.ru

Речь идёт о комплексе специального слежения за угнанными либо находящимися в розыске транспортными средствами.

Суть новой современной технологии в том, что устройства станут идентифицировать украденный автотранспорт с помощью видеозаписей, а также снимков, собранных по всей российской территории.

Эксперты отмечают, что еще в середине весны этого года «Паутина» начала в ограниченном спектре действовать в Центральном федеральном округе. МВД РФ до конца года планирует распространить систему по большей части субъектов.

Полицейское программное обеспечение создали за счет городских бюджетных средств Москвы. А вот платформы типа «Эльбрус» закупали за средства федерального казначейства.

Представители фирмы МЦСТ отмечают, что информация с каждой камеры будет в режиме онлайн поступать непосредственно на действующие сервера «Паутины», позволяя в кратчайшие сроки обнаруживать угнанные транспортные средства.

Автоновости,Федеральное казначейство,МВД,
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