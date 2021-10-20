АвтоВАЗ нашел способ удешевить производство Lada Vesta

АвтоВАЗ продолжает корректировать оснащение Lada Vesta. Уже в сентябре 2021 года все автомобили семейства начали сходить с конвейера завода Lada в Ижевске без балки-усилителя заднего бампера. Дилеров уже оповестили об изменениях в письме, которое оказалось в распоряжении «Лада.Онлайн».

Фото: Lada Lada

Таким образом, уже более месяца «Весты» сходят с конвейера без усилителя заднего бампера (артикул 8450006709). В письме, разосланном официальным дилерам, отмечается, что коды комплектаций Vesta и рекомендованные розничные цены останутся прежними.

Это уже как минимум четвертое упрощение конструкции Lada Vesta с начала нынешнего года. Так, в апреле модель в исполнении Comfort/Winter с пакетом Winter лишили легкосплавных колесных дисков, а в июле в продаже появилась Vesta в «облегченной» версии Comfort Light, лишенной круиз-контроля, мультируля и аудиосистемы с 4,3-дюймовым экраном.

Помимо этого, с сентября Vesta начали комплектовать удешевленной «мультимедийкой» Enjoy вместо Enjoy Pro, а у ряда версий убрали поручни со стороны переднего пассажира, органайзер, двойной пол багажного отсека и датчик присутствия переднего пассажира.