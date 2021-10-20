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В АвтоВАЗе намекнули на разработку секретного автомобиля

Motor.ru
1 час назад

На YouTube-канале «На заводе» появилось видео о московском дизайн-бюро АвтоВАЗа, где разрабатывают облик будущих моделей Lada. Ролик посвятили работе дизайнеров, в частности, показали саму студию и намекнули на разработку некого секретного проекта. «У нас есть еще второй этаж, где работают модельщики, но, к сожалению, прямо сейчас там разрабатывается секретный проект, который мы вам не можем показать», — заявил руководитель дизайн-бюро Жульен Друар.

АвтоВАЗ намекнул на секретную разработку
Фото: © На заводе / Youtube© На заводе / Youtube

С большой долей вероятности, секретным проектом является Lada Niva нового поколения, тизер которой показали в начале нынешнего года. Однако то, что модель уже находится в разработке у модельщиков, еще не означает, что она появится в ближайшее время — согласно плану автопроизводителя, следующая генерация внедорожника дебютирует не раньше 2023 года. Из этого можно сделать вывод, что в настоящее время проект находится на начальном этапе.

Ранее дизайнер Lada пообещал, что следующая Niva будет выглядеть «по-настоящему круто»: скорее всего, она получит угловатый передок с горизонтальной ориентацией, массивный бампер, а также выштамповки по бокам и рейлинги на крыше.

По предварительным данным, в длину внедорожник следующего поколения будет достигать 4,28 метра (на четыре сантиметра больше, чем актуальная пятидверная Niva Legend), однако по расстоянию между осями уступит «пятидверке» целых 10 сантиметров: колесная база составит 2,6 метра. Новинке прочат 24-сантиметровый дорожный просвет (у нынешнего поколения — 20 сантиметров) и турбированный 1,3-литровый мотор Renault. Также в гамму двигателей войдет «вазовский» атмосферный агрегат 1.8, который на Vesta выдает 122 лошадиные силы.

Одно известно точно: в основу следующей Lada Niva ляжет французская платформа CMF-B, на которой построены в том числе модели румынской Dacia.

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