Автоэксперт назвал главный принцип езды при мокром снеге

— Я неоднократно говорил, что менять резину на зимнюю нужно, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Летняя резина при таких условиях хуже себя ведет, «дубенеет», не отрабатывает своих свойств. Если не успели заменить ее — ничего страшного. Еще есть время это сделать, но не нужно затягивать, — подчеркивает эксперт. — Ведь где первый снег, там второй, третий... десятый.