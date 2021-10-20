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Назван самый популярный в России китайский автомобиль

Газета.Ru
46 минут назад

Бестселлером России среди автомобилей китайских брендов стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, сообщает агентство «Автостат». За первые девять месяцев этого года модель разошлась тиражом в 10 тыс. единиц.

Назван самый популярный в России китайский автомобиль
Фото: 7pro.chery7pro.chery

Chery Tiggo 7 Pro стоит от 1,67 млн рублей, он оснащается бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором и передает тягу на передние колеса.

Второе место в рейтинге занял Haval F7, который лидировал по итогам первых семи месяцев. С января по сентябрь было продано 9,3 тыс. новых F7. Кроссовер, доступный как с передним, так и полным приводом, оснащается 1,5-литровым турбомотором мощность 150 л.с. и «роботом». Цена F7 стартует от 1,63 млн рублей.

Тройку лидеров замкнула модель Chery Tiggo 4 с результатом 8,9 тыс. проданных экземпляров. «Паркетник» предлагается с передним приводом, мотором объемом 1,5 литра мощностью 113 л.с. и механической трансмиссией. Tiggo 4 стоит от 1 129 900 рублей.

Топ-5 самых популярных «китайцев» в России сформировали кроссоверы Geely Coolray (7769 ед.) и Haval F7x (7357 ед.). Десятку замкнули Geely Atlas (6728 ед.), Chery Tiggo 8 Pro (3648 ед.), Haval Jolion (3395 ед.), CheryExeed TXL (2322 ед.) и Haval H9 (2187 ед.).

На этой неделе компания Chery анонсировала появление в России обновленного кроссовера TXL, который продается под брендом Exeed. Ее презентация состоится в октябре.

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